Мэй: голосования в июне - последний шанс парламента принять соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила парламент, что июньское голосование станет последним шансом утвердить соглашение о выходе из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила, представляя новые компромиссные нормы для соглашения о Brexit.

Мэй заявила, что новые предложения обязывают правительство найти альтернативные меры взамен "запасного механизма" для Северной Ирландии к 2020 году. По ее словам, это означает, что этот механизм никогда не будет использоваться.

Кроме того, в новом проекте гарантируется, что работники в Великобритании пользуются такими же или лучшими правами, чем работники из ЕС.

После Brexit также не будет изменение в уровне защиты окружающей среды, поскольку будет создано новое экологическое бюро для обеспечения соответствия.

Мэй подчеркнула, что если депутаты отклонят законопроект, то согласованный выход из ЕС не состоится и Brexit может быть остановлен.

"Самая большая проблема в Британии сегодня - это ее политика, это соглашение может это исправить", - сказала Мэй, добавив, что Brexit рискует "ускользнуть от нас" и что Британия может потерять "прекрасную возможность".

Как известно, британские депутаты трижды отклоняли соглашение о выходе из ЕС, а на прошлой неделе переговоры с лейбористами о поиске компромиссного решения были прерваны.