На кресло премьера Британии уже 8 претендентов

После анонса премьера Великобритании Терезы Мэй ее отставки свое намерение возглавить руководящую консервативную партию и, соответственно, британское правительство, уже озвучили 8 кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на телеканал Sky News.

В воскресенье министр охраны окружающей среды и известный участник кампании за Brexit Майкл Гоув заявил, что поборется за пост лидера Консервативной партии.

Ранее выдвижение своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин парламента Андреа Лидсом, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, экс-министр труда и пенсий Эстер Маквей и действующий глава МИД Джереми Хант.

Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.

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Тереза ​​Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Она останется руководить правительством, пока ее партия не выберет нового лидера.

Ранее Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.