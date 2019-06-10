Испания уволила дипломата за письмо о членстве независимой Шотландии в ЕС

Одного из ведущих дипломатов Мадрида в Шотландии уволил после того, как он заявил, что Испания не заблокирует вступление независимой Шотландии в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В письме, полученном шотландской газетой National, испанский консул Мигель Анхель Вецино Кинтана написал: "Испания не будет блокировать вступление Шотландии в Европейский союз, если независимость будет достигнута законно, и это всегда было намерением испанского правительства".

"Вступление в Европейский союз вовсе не зависит от ожидания в очереди, как ожидание в очереди в магазине", - написал он.

Заявление противоречит одному из главных аргументов Мадрида против независимости Каталонии, а именно: если регион выйдет из состава Испании, ему придется "встать в очередь" за членством в ЕС без гарантий возврата в блок.

Вецино написал письмо, чтобы опровергнуть комментарии, сделанные испанским депутатом Европарламента Эстебаном Гонсалесом Понсом. Перед всеобщими выборами в Испании в апреле Понс заявил, что его правоцентристская Народная партия наложит вето на любое вступление Шотландии в ЕС до завершения переговоров о Brexit.

Министерство иностранных дел Испании сказало, что Вецино "пересек линию" и что "это не уместно для него делать заявление такого политического характера".

В то же время ранее сам глава МИД Испании Хосеп Боррель заявлял, что Испания не будет возражать, если Шотландия снова захочет присоединиться к Европейскому союзу как независимое государство, при условии законного отделения от Соединенного Королевства.

Во время референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства в 2014 году одним из потенциальных препятствий для будущей независимой Шотландии по присоединению к ЕС называли потенциальное вето Испании из-за обеспокоенности собственными сепаратистами в северо-восточном регионе Каталония.

Как известно, выход из ЕС на референдуме 2016 года поддержали 52% британцев. Однако вопрос о будущем Соединенного Королевства создает то, что Англия и Уэльс проголосовали за выход, но Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы остаться в блоке.