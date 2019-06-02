Столкновение теплоходов в Будапеште: появилось новое видео

В интернете появилось новое видео столкновения двух теплоходов в Будапеште, в результате которого погибли семь человек и еще 21 считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Видео сделано с одного из кораблей, стоявшего на причале у правого берега. На кадрах видно, как большой круизный теплоход Viking Sigyn и прогулочный теплоход "Русалка" прибывают под мост Маргит с юга.

Viking Sigyn, вероятно, догоняет "Русалку" и толкает ее перед собой. На записи не видно момент, когда меньший теплоход переворачивается.

Но вскоре после столкновения Viking Sigyn останавливается и сдает назад. Также видно, как на его палубе бегают люди и бросают в воду спасательные круги. В воде можно разглядеть людей.

После этого теплоход вновь начинает движение и за ним проходит еще один подобный теплоход - Viking Ingvi.

Напомним, прогулочный катер "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту лодки находились 35 человек – 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что "Русалка" упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула.

Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. В субботу суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.