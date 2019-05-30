В Будапеште затонул туристический корабль: 7 погибших, 19 пропали без вести

В Будапеште в результате аварии туристической лодки погибли семь туристов из Южной Кореи, еще 19 пропали без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

На лодке находились 33 корейских туриста и два венгерских члена экипажа.

Экскурсионный катер под названием "Hableany" ("Русалка") имел две палубы и мог вместить до 45 человек для экскурсий.

Около 21:00 в среду катер затонул после того, как в него врезалось другое судно. В момент столкновения он стоял на якоре неподалеку от моста Маргит через Дунай.

Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.

Сообщается, что туристическая лодка столкнулась с большим кораблем длиной около 130 метров и очень быстро затонула.

Прогулочный корабль "Hableany"

Семь человек были спасены, продолжается поиск 19 пропавших людей.

Позже появилось видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть момент аварии.