Протесты в Грузии: в больницах остаются 23 пострадавших, двое в тяжелом состоянии

В больницах Тбилиси продолжают лечение 23 человека, пострадавших во время протестов 20-21 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.

Заместитель министра здравоохранения Заза Бохуа заявил, что среди пациентов - два полицейских и три журналиста. Во время протестов были ранены около 250 человек.

Состояние здоровья двух пациентов остается чрезвычайно тяжелым, оба потеряли зрение.

"В настоящее время 23 пациента находятся в разных больницах. Большинство из них будут выписаны сегодня и завтра. Два пациента остаются в тяжелом состоянии, но они стабильны", - сказал Бохуа.

грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.