Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Крупнейший угольный рудник Германии штурмовали активисты, есть пострадавшие

Решение ПАСЕ сломает персональные санкции ЕС против нескольких россиян

Молдова хочет помощи Украины с Приднестровьем и антикоррупцией - премьер

Дело нацгвардейца Маркива: суд в Италии примет решение 12 июля






Протесты в Грузии: в больницах остаются 23 пострадавших, двое в тяжелом состоянии

Воскресенье, 23 июня 2019, 15:36

В больницах Тбилиси продолжают лечение 23 человека, пострадавших во время протестов 20-21 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.

Заместитель министра здравоохранения Заза Бохуа заявил, что среди пациентов - два полицейских и три журналиста. Во время протестов были ранены около 250 человек.

Состояние здоровья двух пациентов остается чрезвычайно тяжелым, оба потеряли зрение.

"В настоящее время 23 пациента находятся в разных больницах. Большинство из них будут выписаны сегодня и завтра. Два пациента остаются в тяжелом состоянии, но они стабильны", - сказал Бохуа.

Читайте также
"Путин - х..ло", "Россия - оккупант": протест под парламентом Грузии продолжался всю ночь

грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия
powered by lun.ua