Словацкого депутата, который присоединился к демаршу в ПАСЕ, хотят исключить из делегации

Спикер парламента Словакии предложил исключить из состава словацкой делегации в ПАСЕ Мартина Полячика, который выступил против возвращения России в ассамблею.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Полячик написал на своей странице в Facebook.

Полячик стал единственным делегатом от Словакии, который присоединился к совместному заявлению делегатов от семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

"Я только что узнал, что завтра меня хотят отстранить от должности заместителя председателя словацкой делегации в ПАСЕ. Причина заключается в том, что я присоединился к выступлению моих коллег, в котором я выразил свое недовольство поведением Парламентской ассамблеи по восстановлению права голоса Российской Федерации", - написал Полячик.

Он подчеркнул, что присоединился к общей декларации не от имени Словацкой Республики или от имени делегации, это было заявление отдельных делегатов ПАСЕ.

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"Я никогда не говорил и не заявлял, что я или словацкая делегация покидают Парламентскую ассамблею. В тексте четко сказано: "Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - пояснил депутат.

Он также отметил, что парламент Словакии нарушит устав Совета Европы, если примет решение об отстранении.

"Устав Совета Европы, статья 25 (d):" Ни один представитель не может быть лишен своего поста во время сессии Ассамблеи без согласия Ассамблеи", - заявил Полячик.

Полячик добавил, что предложение спикера парламента Андрея Данко поддерживает глава словацкой делегации Любош Блаха, их действия он назвал "волнением российских агентов".

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.