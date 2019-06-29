США не будут вводить санкции за покупку российских ЗРК - Эрдоган

США не будут вводит санкции против Турции в ответ на покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Как передает "Европейская правда", ссылаясь на агенство Anadolu об этом завил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

По его словам, эта таема обсуждалась в ходе встерчи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что"контракт с Россией на закупку ЗРК С-400" находится на стадии поставки". "Соглашение, находящееся на стадии поставки, отвергнуть нельзя. Подобный шаг не подобает такой стране, как Турция", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее Соединенные Штаты решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400 в России.

США и Турция, два союзника по НАТО, в течение нескольких месяцев спорят из-за закупки Анкарой российской системы С-400. Вашингтон заявляет, что система представляет угрозу истребителям F-35, которые Турция планирует закупить у США.