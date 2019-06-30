Лидеры ЕС вновь попытаются договориться о новом руководстве топ-институтов Евросоюза

В воскресенье 30 июня глава государств и правительств стран ЕС встретятся на специальном саммите в Брюсселе, чтобы обсудить назначение руководителей высших институтов блока.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечает пресс-служба Европейского Совета, лидеры ЕС уже пыталась согласовать этот вопрос на плановом саммите 20-21 июня, однако тогда договоренностей не достигли.

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"Не было большинства ни по одному из кандидатов. Европейский Совет согласился, что необходимо дойти до такого набора кандидатур, который бы показывал многообразие ЕС", - заявил глава Евросовета Дональд Туск после безрезультатного саммита в ночь на 21 июня.

Европейский Совет, в который входят главы государств и правительств ЕС, играет важную роль в назначении топ-чиновников Евросоюза.

В 2019 году он выбирает президента Европейского Совета, выдвигает кандидата на должность президента Европейской комиссии, назначает Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности и принимает решение о президенте Европейского центрального банка.

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Все они должны занять свои должности до конца этого года.

Переговорные стороны в Брюсселе и европейских столицах должны взвесить интересы севера и юга, правых и левых, больших стран и малых, богатых и бедных. Но в этом году существует больше давления, чем обычно по балансу статей.

Ни один из трех ведущих европейских институтов — Еврокомиссию, Европейский совет и ЕЦБ — никогда не возглавляла женщина.