Нидерланды блокируют вступление Болгарии в Шенген

Нидерланды вновь заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за коррупции. Но на этот раз добавилась еще одна проблема: торговля людьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Европейская комиссия официально заявила, что поддерживает вступление Болгарии в Шенген и утверждает, что Болгария выполнила технические критерии членства.

Однако Нидерланды остаются самым сильным противником присоединения Болгарии и во время визита 5 июня в Болгарию министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок повторил свою оппозицию.

"Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что народ Нидерландов знает о большом количестве мигрантов, прибывающих к нам, мы должны убедиться, что пограничный контроль является бескомпромиссным, прежде чем мы позволим Болгарии быть в Шенгене" , - сказал Блок.

Нидерланды очень серьезно восприняли скандалы со схемами взяточничества для приобретения болгарских паспортов и считают это аргументом против вступления Болгарии в Шенген.

Болгария планирует прекратить позволять богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 - россиянам.

Напомним, Нидерланды обратились к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть безвизовый режим с Албанией из-за опасений в связи с угрозой албанской организованной преступности.