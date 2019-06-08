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Молдова: проевропейский блок и "друзья Путина" создают коалицию

Суббота, 8 июня 2019, 12:45

Пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о сотрудничестве и начали экстренное заседание парламента, чтобы сформировать руководство парламента и утвердить состав правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно предварительной договоренности, спикером парламента должна стать представительница ПСРМ Зинаида Гречаный, а временное правительство возглавит лидер ACUM Майя Санду.

В здание парламента уже прибыли президент Игорь Додон, послы США, ЕС, России и другие дипломаты. При этом в зале заседаний парламента частично отсутствует освещение.

Посольство США в Молдове поддержало заключения соглашения между ПСРМ и ACUM. "Соединенные Штаты поддерживают усилия политических партий Молдовы по обсуждению соглашения и преодоления продолжающегося политического тупика. Выборным должностным лицам должно быть предоставлено ​​максимально возможное время и возможность достичь соглашения, - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

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В то же время Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый сегодня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.

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