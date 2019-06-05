Додон: Молдова никогда не заплатит России за газ для Приднестровья
Молдова не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону, заявил президент Молдовы Игорь Додон.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Долг Приднестровья за газ - это очень серьезная проблема. Мы за газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это – долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - заявил Додон во вторник вечером в интервью телеканалу NTV-Moldova.
Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник завершил свой визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье.
Как заявил Додон, "проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом".
"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хоть это и не просто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится коренным образом. Это меняет все для Приднестровья", - отметил президент Молдовы.
Поставка газа - ключевая финансовая помощь РФ непризнанной республике. Приднестровье отбирает газ из транзитной трубы без оплаты за него, но при этом собирает плату у потребителей, а также сжигает газ для централизованного отопления и электрогенерации. Не имея стимула для энергосбережения, республика стремительно наращивает долг за отобранный газ, который уже приблизился к $7 млрд, что в шесть раз больше ВВП Приднестровья. Долг накапливается на балансе АО "Молдовагаз", крупнейшие акционеры - "Газпром" (50%), правительство Молдовы (> 35%), администрация Приднестровья (> 13%).