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Посол Польши вышел на марш за "семейные ценности" в Киеве

Суббота, 8 июня 2019, 16:12

Посол Польши Бартош Цихоцкий присоединился к "Маршу в защиту жизни и семьи", который состоялся в Киеве 8 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол опубликовал в Twitter собственное селфи с шествия религиозных организаций и сторонников "семейных ценностей".

Отметим, что в прошлом послы западных государств выходили вместе с украинцами на маршы за права ЛГБТ-сообщества.

Так, к "КиевПрайду-2018" присоединились депутат Европарламента Ребекка Хармс, госминистр в МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот, посол Германии в Украине Эрнст Райхель, посол Норвегии Уле Терье Хорпестад, посол Канады Роман Ващук, Посол США Мари Йованович, посол Швеции Мартин Хагстрён.

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Бартош Цихоцкий – историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

Будучи последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

Подробнее о после Цихоцком в статье "Новое лицо Варшавы: польское посольство возглавит сторонник жесткого диалога с Украиной".

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