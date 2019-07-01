Пророссийский экс-мэр Риги стал подозреваемым в коррупционном деле

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии официально признало бывшего мэра Риги Нила Ушакова подозреваемым по уголовному делу о закупке муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Бюро сообщило, что в кабинете Ушакова в Рижской думе во время обысков был обнаружен предмет, компетентные органы признали устройством стратегического назначения.

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Согласно действующему латвийскому законодательству, физическим лицам запрещено покупать, хранить и использовать устройства стратегического назначения.

Сам Ушаков сообщил, что в кабинете было обнаружено устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и различных подарков". Он заявил, что обнаружение предмета вызвало у него недоумение.

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Антикоррупционное бюро начало уголовный процесс в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, в которых подозревают коррупционную составляющую с общей суммой взяток от 13,5 до 20 млн евро. Дело касалось закупки общественного транспорта для города.

Ушаков был отстранен от должности главы Рижской думы в связи с коррупционным скандалом. В мае он был избран депутатом Европейского парламента.