Большинство проходных партий готовы заменить мораторий на экспорт леса-кругляка

4 политические партии, которые имеют шансы пройти в Верховную Раду следующего созыва, готовы заменить мораторий на экспорт леса-кругляка другим защитным инструментом.

Это следует из масштабного исследования обязательств ведущих политических партий о проведении европейских реформ, которое проводила "Европейская правда".

"Большинство партий будущего парламента, включая" ​​Слугу народа ", уверяют, что готовы аннулировать скандальный мораторий на экспорт леса-кругляка", - говорится в результатах исследования.

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В частности, в партии "Голос" предлагают решить проблему путем стопроцентного охвата чипирования всей древесины в лесхозах.

"Это позволит исключить нелегальный экспорт древесины, поскольку ее будет невозможно вывозить через легальные пункты пересечения границы" - объяснили в партии.

Также они предлагают обязать проводить продажу крупных партий древесины исключительно через систему ProZorro.

"Слуга народа" также согласилась с необходимостью отменить мораторий, заменив его чем-то другим, но избежала деталей, пообещав ввести "правила вырубки по образцу Швейцарии или Австрии".

В "Европейской солидарности" также признали, что мораторий противоречит Соглашению об ассоциации и придется искать "взаимоприемлемый компромисс с ЕС", но не привели конкретных идей.

Радикально решения предлагают в партии Смешко - "Сила и честь" готова к внедрению "полного экологического запрета вырубки, в том числе и для внутреннего потребления".

Единственной партией, которая ратует за сохранение моратория в его нынешнем виде, стала "Батькивщина". "Украинский лес должен перерабатываться в Украине, давая продукт с добавленной стоимостью", - заявили в партии Тимошенко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не планирует выполнять Соглашение об ассоциации, называя его условия "кабальными".

Как известно, Украина стала первой страной, в отношениях с которой Евросоюзу пришлось использовать механизм арбитражного разрешения споров, прописанных в соглашениях о свободной торговле. Причиной стал спор вокруг запрета экспорта леса-кругляка.

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