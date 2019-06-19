Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Волкер назвал Россию главным препятствием в выполнении Минских соглашений

США уже в июле могут ввести санкции против Турции за покупку С-400 – СМИ

Трамп официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Британия: Джонсон выиграл второй тур выборов лидера Консервативной партии






Украинский лес-кругляк попал в отчет Еврокомиссии об ограничении в торговле с партнерами

Среда, 19 июня 2019, 10:51

В отчете Европейской комиссии по торговле и инвестициям за 2018 год упомянут спор с Киевом о запрете экспорта необработанной древесины из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Случай с недавним началом процедуры Украины по Соглашению об ассоциации (относительно запрета на экспорт древесины) - что, собственно говоря, событие 2019 года, - показывает, что при необходимости Комиссия не стесняется перейти к двустороннему урегулирования споров, как это предусмотрено в ее соглашениях о свободной торговле", - говорится в документе.

Читайте также
Домораториться до веток: чем опасна новая идея запрета экспорта древесины

В отчете говорится, что Китай является наиболее торгово-ограниченным партнером ЕС из 37 барьерами, зарегистрированными в 2018 году - это на четыре больше, чем годом ранее, что повлияло на экспорт ЕС на сумму 25,7 млрд евро.

Россия заняла второе место с 34 барьерами. Торговая напряженность между ЕС и США также увеличилась в прошлом году до 23 барьеров - на четыре больше, чем в 2017 году, что повлияло на экспорт ЕС на сумму 6,8 млрд евро.

 
Для Украины зарегистрирован один новый барьер

Напомним, в январе ЕС подал запрос на проведение консультаций с Украиной. Такие консультации являются первой стадией разрешения споров в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Лес-кругляк Еврокомиссия Торговля
powered by lun.ua