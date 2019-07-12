Россия начала поставки С-400 в Турцию

Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"В рамках соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов в Турцию 12 июля 2019 года началась поставка первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу "Мюртед" в провинции Анкара", - говорится в заявлении.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что речь идёт о поставке четырёх дивизионов С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

Предварительное соглашение предусматривает, что Турция получит две батареи С-400 от России, а затем выпустит еще две в Турции.

Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она совершит покупку. Вашингтон также сказал, что Турции не будет разрешено участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.

Уже стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.

Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.