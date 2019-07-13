Меркель призвала подражать поведению организаторов покушения на Гитлера
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к решительному сопротивлению росту правого экстремизма в Германии накануне 75-й годовщины покушения на Адольфа Гитлера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.
20 июля должен стать днем памяти тех, кто противостоял господству нацистского режима, сказала Меркель в своем еженедельном видеообращении в субботу.
"Сегодня мы также обязаны противостоять всем тем тенденциям, которые хотят уничтожить демократию", - сказала Меркель.
20 июля 1944 года Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг предпринял попытку убить Адольфа Гитлера, но диктатор выжил с легкими травмами. Штауффенберг и около 200 его сообщников были казнены нацистами.
Меркель сказала, что считает организаторов заговора 20 июля образцами для подражания.
"Они показали, что верны своей совести и тем самым формируют часть истории Германии, которая в противном случае была бы определена исключительно мраком национал-социализма".
Меркель заявила, что страна в долгу перед ними, поскольку послевоенная конституция Германии, возможно, не появилась бы без таких действий.