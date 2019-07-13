Меркель призвала подражать поведению организаторов покушения на Гитлера

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к решительному сопротивлению росту правого экстремизма в Германии накануне 75-й годовщины покушения на Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

20 июля должен стать днем ​​памяти тех, кто противостоял господству нацистского режима, сказала Меркель в своем еженедельном видеообращении в субботу.

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"Сегодня мы также обязаны противостоять всем тем тенденциям, которые хотят уничтожить демократию", - сказала Меркель.

20 июля 1944 года Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг предпринял попытку убить Адольфа Гитлера, но диктатор выжил с легкими травмами. Штауффенберг и около 200 его сообщников были казнены нацистами.

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Меркель сказала, что считает организаторов заговора 20 июля образцами для подражания.

"Они показали, что верны своей совести и тем самым формируют часть истории Германии, которая в противном случае была бы определена исключительно мраком национал-социализма".

Меркель заявила, что страна в долгу перед ними, поскольку послевоенная конституция Германии, возможно, не появилась бы без таких действий.