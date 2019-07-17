В Польше выявили контрабанду из Китая в Украину гигантского количества сигарет

Около 15 млн штук нелегальных сигарет стоимостью 10 млн злотых (2,3 млн евро) выявили в порту Гданьска польская полиция и таможенная служба. Товар из Китая транспортировался в Украину.

Об этом сообщили в Центральном следственном бюро полиции, передает "Европейская правда".

"В начале июля выбранный ранее контейнер, в котором, согласно документам, должны были находиться принадлежности и бытовая техника, был проверен специальными устройствами. Подозрения правоохранителей подтвердились и после вскрытия контейнера оказалось, что внутри содержится груз сигарет без польских акцизных знаков", - говорится в сообщении.

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Бюджет Польши мог понести убытки на сумму более 17 млн злотых (4 млн евро), отмечают в полиции.

Выяснилось, что товар прислали из одного из портов на востоке Китая, его должны были доставить в один из черноморских портов на юге Украины.