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У Польщі викрили контрабанду з Китаю в Україну гігантської кількості цигарок

Середа, 17 липня 2019, 12:06

Близько 15 млн штук нелегальних цигарок вартістю 10 млн злотих (2,3 млн євро) викрили у порту Гданська польська поліція та митна служба. Товар з Китаю мав потрапити в Україну.

Про це повідомили у Центральному слідчому бюро поліції, передає "Європейська правда".

"На початку липня вибраний раніше контейнер, у якому, згідно з документами, мало бути приладдя та побутова техніка, перевірили спеціальними пристроями. Підозри правоохоронців підтвердилися і після відкриття контейнера виявилося, що всередині є вантаж цигарок без польських акцизних знаків", - йдеться у повідомленні.

 
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Бюджет Польщі міг зазнати збитків на суму понад 17 млн злотих (4 млн євро), зазначають у поліції.

З’ясувалося, що товар надіслали з одного з портів на сході Китаю, його мали доставити до одного з чорноморських портів на півдні України.

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