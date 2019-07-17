У Польщі викрили контрабанду з Китаю в Україну гігантської кількості цигарок

Близько 15 млн штук нелегальних цигарок вартістю 10 млн злотих (2,3 млн євро) викрили у порту Гданська польська поліція та митна служба. Товар з Китаю мав потрапити в Україну.

Про це повідомили у Центральному слідчому бюро поліції, передає "Європейська правда".

"На початку липня вибраний раніше контейнер, у якому, згідно з документами, мало бути приладдя та побутова техніка, перевірили спеціальними пристроями. Підозри правоохоронців підтвердилися і після відкриття контейнера виявилося, що всередині є вантаж цигарок без польських акцизних знаків", - йдеться у повідомленні.

Бюджет Польщі міг зазнати збитків на суму понад 17 млн злотих (4 млн євро), зазначають у поліції.

З’ясувалося, що товар надіслали з одного з портів на сході Китаю, його мали доставити до одного з чорноморських портів на півдні України.