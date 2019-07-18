В Германии впервые оштрафовали школьников, пропустивших уроки ради экопротестов

В Германии впервые оштрафовали шестерых подростков участников пятничных протестов против изменения климата Fridays for Future.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Экологическое движение Fridays for Future заявляет, что в Германии оштрафовали семьи детей, пропустивших школьные занятия из-за участия в пятничных протестах в защиту климата.

Ведомство по правопорядку города Мангейм в немецкой земле Баден-Вюртемберг оштрафовало на 88,5 евро каждого из шести участников акции протеста, состоявшейся в мае, за два пропущенных урока.

В Fridays for Future осудили "этот процесс против законного протеста" и призвали других участников акции сообщать о случаях взыскания штрафов. В экологическом движении обещают правовую поддержку и уже создали благотворительный счет для правовой помощи.

Читайте также Тысячи людей вышли на климатические протесты в Германии

В министерстве культуры федеральной земли заявили, что решение о штрафах за нарушение обязательного посещения школьных занятий должно в результате принимать руководство школ.

Напомним, Кельн стал первым немецким городом с населением более 1 миллиона человек, которое присоединилось к требованиям климатического движения Fridays for Future.

Школьный протест ради климата также известный, как Пятницы для будущего - это международное движение школьников, решивших не заниматься, а вместо этого участвовать в демонстрациях, чтобы требовать мер для предотвращения дальнейшего глобального потепления и изменения климата.