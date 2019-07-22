Правительство Британии объявит о шагах в ответ на захват танкера Ираном

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник проведет заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra в связи с захватом Ираном нефтяного танкера в Персидском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что премьер-министр получит от министров и официальных лиц последние сведения о ситуации и обсудит вопросы обеспечения безопасности судоходства в регионе.

Министр иностранных дел Джереми Хант в понедельник также предоставит обновленную информацию депутатам в Палате общин. Ожидается, что он объявит , какие дальнейшие меры примет правительство.

"Мы рассмотрим ряд серьезных вариантов. Мы будем говорить с нашими коллегами, нашими международными союзниками, чтобы увидеть, что на самом деле можно сделать. Наша первая и самая важная обязанность - убедиться, что мы нашли решение проблемы, связанной с текущим кораблем, убедиться, что другим судам под британским флагом безопасно работать в этих водах, а затем посмотреть на более широкую картину", - сказал младший министр обороны Тобиас Эллвуд.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения безопасности и экологических проблем.

Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер на запрос Соединенных Штатов в Великобританию.

Президент Ирана Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.