Иран захватил британский танкер

Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Танкер Stena Impero задержали после столкновения с иранским рыболовным судном, чей сигнал бедствия он проигнорировал, заявил иранский чиновник. Он отметил, что все 23 члена экипажа останутся на корабле, пока следствие не закончится.

Среди 23 членов экипажа - 18 граждан Индии и пятеро - других национальностей, сказал он.

Оператор танкера Stena Bulk заявил в пятницу, что корабль "полностью отвечал всем навигационным и международным нормам", но больше не находится под контролем экипажа и с ним не удается связаться.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что будет реагировать на захват "обдуманно, но твердо" и срочно ищет информацию о судне, которое следовало в порт в Саудовской Аравии.

Хант предупредил о "серьезных последствиях", если ситуация с Stena Impero ни будет урегулирована быстро. Лондон, однако, "не рассматривает военные варианты. Мы видим дипломатический путь урегулирования ситуации", - сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет разговаривать с Британией о захвате, который привел к повышению цен на нефть выше 62 долларов за баррель.

Трамп в четверг сообщил, что военный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник, который приблизился к нему и "проигнорировал многочисленные призывы к отступлению", хотя в Тегеране это отрицали.

В мае Вашингтон объявил о направлении авианосца и оперативной группы бомбардировщиков в Персидский залив, чтобы противостоять тому, что американские чиновники назвали "явными признаками" угроз от Ирана для США и союзников в регионе. США также объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot и корабля USS Arlington.

Противостояние получило военное измерение в последние недели. Вашингтон обвиняет Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник.

После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти.

Власти США также хотят создать международную военную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.