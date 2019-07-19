Гибралтар продлил задержание иранского танкера до 15 августа

Верховный суд Гибралтара разрешил местным властям продлить задержание иранского нефтяного танкера Grace 1 до 15 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"На закрытом заседании Верховного суда по заявлению Генерального прокурора суд продлил срок задержания судна Grace 1 еще на 30 дней и назначил новое слушание на 15 августа 2019 года", -заявило правительство Гибралтара.

В четверг главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо встретился в Лондоне главой МИД Ирана и заявил, что провел "конструктивную и позитивную" встречу.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявлял, что Британия будет способствовать освобождению танкера, если Иран даст гарантии, что судно не пойдет в Сирию.

Напомним, супертанкер Grace 1 задержали полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев.

Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейские власти захватила танкер за якобы нарушение санкций против Сирии, действующие с 2011 года.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.