Успех и ответственность Зеленского: у президента Польши оценили выборы в Украине

В Варшаве надеются, что польско-украинские вопросы будут важной частью повестки дня нового правительства Украины.

Об этом заявил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Мы надеемся, что польско-украинские вопросы будут важной частью политической повестки дня нового украинского правительства", - сказал он.

У президента Польши подчеркивают, что после парламентских выборов политическая сила президента Украины Владимира Зеленского взяла полную ответственность за судьбу Украины.

Щерский отметил, что результат воскресных выборов был ожидаемым, учитывая предвыборные опросы.

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"Это политический успех президента Зеленского, который сумел за короткое время развить не только свою личную поддержку, но также создать политическое формирование, которое наверняка единолично возьмет власть в Украине", - сказал Щерский.

Президентский министр считает, что самостоятельное правительство - это не только шанс на полную реализацию политической программы, но также ответственность. "Политическое окружение президента Зеленского - это новое окружение, которое взяло на себя ответственность за будущую судьбу Украины", - добавил он.

В то же время Щерский отметил, что пока неизвестны все элементы программы нового правительства, а также его члены. "Поэтому мы будем ждать формирования нового кабинета и информации, какими будут его политические приоритеты", - подчеркнул политик.

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"Мы надеемся, как говорил президента Дуда после первой встречи с президентом Зеленским, что вопросы, которые важны для польско-украинских отношений, будут важной частью политической повестки дня нового правительства, политически единой с президентом Украины", - заявил Щерский.

"Мы готовы к сотрудничеству, но надеемся тоже на добрый разговор с новой властью Украины на общие польско-украинские темы", - добавил он.

Щерский также сообщил, что 1 сентября в Варшаве на мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны ждут, среди прочих, и Зеленского.

"Есть такая воля, я тоже не исключаю, что 2 сентября мы реализуем также первый официальный визит президента Украины в Польшу. Я надеюсь, что тогда мы сможем поговорить не только о политике президента Зеленского, но и нового правительства Украины", - отметил глава кабинета президента Польши.

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