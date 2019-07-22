Успіх і відповідальність Зеленського: у президента Польщі оцінили вибори в Україні

У Варшаві сподіваються, що польсько-українські питання будуть важливою частиною порядку денного нового уряду України.

Про це заявив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Ми сподіваємося, що польсько-українські питання будуть важливою частиною політичного порядку денного нового українського уряду", - сказав він.

У президента Польщі підкреслюють, що після парламентських виборів політична сила президента України Володимира Зеленського взяла повну відповідальність за долю України.

Щерський зазначив, що результат недільних виборів був очікуваним, беручи до уваги передвиборчі опитування.

"Це політичний успіх президента Зеленського, який зумів за короткий час розвинути не тільки свою особисту підтримку, але також створити політичне формування, яке напевно одноосібно візьме владу в Україні", - сказав Щерський.

Президентський міністр вважає, що самостійний уряд – це не тільки шанс на повну реалізацію політичної програми, але також відповідальність. "Політичне коло президента Зеленського – це нове коло, яке взяло на себе відповідальність за майбутню долю України", - додав він.

Водночас Щерський наголосив, що поки невідомі усі елементи програми нового уряду, а також його члени. "Тому ми будемо чекати на формування нового кабінету і на інформацію, якими будуть його політичні пріоритети", - підкреслив політик.

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"Ми сподіваємося, як казав президента Анджей Дуда після першої зустрічі з президентом Зеленським, що питання, які важливі для польсько-українських відносин, будуть важливою частиною політичного порядку денного нового уряду, політично єдиного із президентом України", - заявив Щерський.

"Ми готові до співробітництва, але сподіваємося теж на добрі розмови з новою владою України щодо спільних польсько-українських тем", - додав він.

Щерський також повідомив, що 1 вересня у Варшаві на меморіальних заходах до 80 роковин початку Другої світової війни чекають, серед інших, на візит Зеленського.

"Є така воля, я теж не виключаю, що 2 вересня ми реалізуємо також перший офіційний візит президента України до Польщі. Я маю надію, що тоді ми зможемо поговорити не тільки про політику президента Зеленського, але і нового уряду України", - зазначив очільник Кабінету президента Польщі.

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