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Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой его партии на выборах

Понедельник, 22 июля 2019, 09:15

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой основанной им партии на выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшним мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, за новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", - написала Санду на своей странице в Facebook.

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Она поздравила президента Владимира Зеленского с "ошеломляющим результатом" партии "Слуга народа".

"Это большая ответственность - завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, поддерживающей его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", - отметила Санду.

Выборы в Верховную раду 2019. Результаты подсчета голосов

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

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