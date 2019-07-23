Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон

Члены Консервативной партии Британии выбрали бывшего мэра Лондона и экс-главу МИД Бориса Джонсона лидером своей политической силы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За кандидатуру Джонсона проголосовали более 92 тысяч из 160 тысяч членов Консервативной партии.

Голосование, которое длилось в течение месяца, завершилось в понедельник вечером. На пост главы партии и премьера претендовал также действующий глава МИД Джереми Хант.

Победитель официально вступит в должность премьер-министра в среду днем, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.

Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за несогласия со стратегией Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября, с соглашением или без него.