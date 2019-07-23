Новим прем’єр-міністром Британії обраний Борис Джонсон

Члени Консервативної партії Британії обрали колишнього мера Лондона і ексглаву МЗС Бориса Джонсона лідером своєї політичної сили.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За кандидатуру Джонсона проголосували більше 92 тисяч зі 160 тисяч членів Консервативної партії.

Голосування, яке тривало протягом місяця, завершилося в понеділок увечері. На посаду глави партії і прем’єра претендував також чинний глава МЗС Джеремі Хант.

Переможець офіційно вступить на посаду прем'єр-міністра в середу вдень, замінивши Терезу Мей, яка пішла у відставку через те, що не змогла змусити парламент ратифікувати угоду щодо Brexit.

Джонсон пішов у відставку з поста міністра закордонних справ рік тому через незгоду зі стратегією Мей щодо Brexit. Він неодноразово обіцяв вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.

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