У Британії завершилося голосування за нового прем'єра
Понеділок, 22 липня 2019, 19:22
У понеділок ввечері в Британії завершилося голосування членів Консервативної партії за нового лідера, який також стане наступним прем'єр-міністром.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Члени Консервативної партії повинні були проголосувати за одного з двох кандидатів до 19:00 понеділка за київським часом. На посаду претендують колишній мер Лондона та ексміністр закордонних справ Борис Джонсон та чинний глава МЗС Джеремі Хант.
Результат голосування оголосять у вівторок. Переможець негайно стане новим лідером консерваторів. У середу його призначать новим прем'єр-міністром Британії.
Опитування прогнозують перемогу Борису Джонсону з результатом 73% голосів. Він пообіцяв вивести Британію з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї.
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