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У Британії завершилося голосування за нового прем'єра

Понеділок, 22 липня 2019, 19:22

У понеділок ввечері в Британії завершилося голосування членів Консервативної партії за нового лідера, який також стане наступним прем'єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Члени Консервативної партії повинні були проголосувати за одного з двох кандидатів до 19:00 понеділка за київським часом. На посаду претендують колишній мер Лондона та ексміністр закордонних справ Борис Джонсон та чинний глава МЗС Джеремі Хант.

Результат голосування оголосять у вівторок. Переможець негайно стане новим лідером консерваторів. У середу його призначать новим прем'єр-міністром Британії.

Опитування прогнозують перемогу Борису Джонсону з результатом 73% голосів. Він пообіцяв вивести Британію з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї.

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