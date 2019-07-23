Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Авиаудары России в Сирии: число погибших возросло

Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон

В МИД заметили, что генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь по российскому самолету






Новый премьер Великобритании пообещал завершить Brexit 31 октября

Вторник, 23 июля 2019, 16:02

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выведет страну из Европейского союза 31 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем выступлении после избрания лидером Консервативной партии.

"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", - сказал Джонсон.

Среди своих главных приоритетов он назвал "выполнить Brexit, объединить страну и победить Джереми Корбина (лидера лейбористов, - ред.)".

"Вы выглядите напуганными? Вы чувствуете себя напуганными? Я не думаю, что вы смотрите испуганно на меня. Я думаю, мы знаем, что мы можем это сделать, и люди этой страны доверяют нам, чтобы это сделать, и мы знаем, что мы это сделаем", - сказал он.

Ранее Джонсон еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС в октябре с договором или без него.

Напомним, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выразил надежду на возможность достичь упорядоченного Brexit с новым премьером Великобритании.

Читайте также: "Дикий Brexit и поддержка Украины: чего ждать от Бориса Джонсона во главе правительства Британии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit
powered by lun.ua