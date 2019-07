В ЕС выразили надежду достичь с Джонсоном упорядоченного Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выразил надежду на возможность достичь упорядоченного Brexit с новым премьером Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы ожидаем конструктивной работы с премьер-министром Борисом Джонсоном, когда он вступит в должность, чтобы облегчить ратификацию Соглашения о выходе и добиться упорядоченного Brexit. Мы также готовы переделать согласованную декларацию о партнерстве в соответствии с руководящими принципами Европейского совета", - написал Барнье в Twitter.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines.