В ЕС выразили надежду достичь с Джонсоном упорядоченного Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выразил надежду на возможность достичь упорядоченного Brexit с новым премьером Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы ожидаем конструктивной работы с премьер-министром Борисом Джонсоном, когда он вступит в должность, чтобы облегчить ратификацию Соглашения о выходе и добиться упорядоченного Brexit. Мы также готовы переделать согласованную декларацию о партнерстве в соответствии с руководящими принципами Европейского совета", - написал Барнье в Twitter.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 23 липня 2019 р.

Напомним, члены британской Консервативной партии проголосовали за экс-главу МИД Бориса Джонсона, избрав его лидером партии и соответственно - премьер-министром.

За него проголосовали 66% членов Консервативной партии.

Победитель официально вступит в должность премьер-министра в среду днем, заменив Терезу Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.

Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за несогласия со стратегией Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября, с соглашением или без него.

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