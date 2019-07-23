United Kingston: над Иванкой Трамп смеются из-за поздравления Джонсона

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка допустила ошибку в поздравлении Бориса Джонсона, который станет следующим премьер-министром Великобритании, чем вызвала волну насмешек в сети.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Иванка Трамп в своем Twitter поздравила Джонсона с тем, что он станет следующим премьер-министром объединенного Кингстона (United Kingston)". Очевидно, она хотела написать United Kingdom, но ошиблась.

Некорректный пост немедленно удалили и вскоре появился новый , без ошибок.

Однако ее пост быстро разошелся по сети. Пользователи смеялись над публикацией и вспоминали, как Дональд Трамп сообщил в Twitter о своей встрече с "принцем китов".

Некоторые шутили, что Борис Джонсон будет рад встретиться с президентом Соединенных стейков (United Steaks).

Издание Politico отреагировало на конфуз заголовком "Иванка Трамп поздравила Бориса Джонсона, следующего премьера Ямайки!". Город Кингстон является столицей Ямайки.

Издание также шутит, что дочь президента США, когда писала твит, могла думать также о Кингстон-на-Темзе в юго-западном Лондоне, или, возможно, о Кингстон-на-Галле в Восточном Йоркшире.