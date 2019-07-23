Парламент Испании не переизбрал Педро Санчеса премьер-министром

Парламент Испании провалил первое голосование по утверждению премьер-министром страны действующего главы правительства Педро Санчеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Кандидатуру Санчеса поддержали 124 депутата, против проголосовали 170, а еще 52 - воздержались.

Во время первого тура голосования кандидату необходимо было получить абсолютное большинство голосов в 350-местном парламенте, то есть получить более 176 голосов.

Конституция Испании предусматривает второй тур голосования, который состоится 24 июля. Санчесу завтра будет достаточно поддержки простого большинства.

Однако, остается неясным, получит ли нынешний премьер достаточно поддержки других партий, в частности, левых из партии "Подемос".

Если же Санчеса не утвердят премьером и со второй попытки, то в стране начнется обратный отсчет - на формирование нового правительства отводится два месяца от первого парламентского голосования за утверждение главы правительства.

Если правительство за это время не утвердят, то 24 сентября королю Испании Фелипе VI придется объявить новые внеочередные парламентские выборы.