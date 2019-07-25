Милитаризация космоса: Франция запустит "грозные" наблюдательные спутники

Франция планирует с 2023 года запустить наблюдательные мини-спутники для повышения возможностей защиты французских спутников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Флоранc Парли заявила, что Франция не вступает в гонку вооружений и создание нового французского "космического командования", объявленное президентом, является главным в стратегии усиления оборонных возможностей, а не наступательных.

"Если мы хотим осуществлять реальные военные действия в космосе, тогда нам нужно развивать способность действовать самостоятельно", - сказала Парли.

"Космическое командование", сказала Парли, попадет под контроль ВВС. Правительство разработает новое законодательство, чтобы передать надзор за всеми действиями Франции в космосе Министерству обороны.

Официальное создание космического командования состоится 1 сентября.

Парли описала мини-спутники, которые будут патрулировать космос с 2023 года, как "грозные маленькие детекторы, которые будут глазами наших самых ценных спутников". Космическая и авиационная компания Thales имеет амбиции в этой области, сказала она.

Она призвала европейских партнеров Франции работать вместе над наблюдением за космосом. "В частности, я рассчитываю, что Германия будет в основе космического наблюдения".

Французское убеждение в необходимости усиления оборонительных возможностей в космосе усилились, когда в прошлом году российский спутник пытался перехватить данные с франко-итальянского спутника, который использовали армии обеих стран для безопасной связи. Париж назвал это "актом шпионажа".

Надзор за французской деятельностью в космосе пока возлагается на Французское космическое агентство (CNES).