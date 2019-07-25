Мілітаризація космосу: Франція запустить "грізні" спостережні супутники

Франція планує з 2023 року запустити спостережні міні-супутники для підвищення можливостей захисту французьких супутників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Флоренc Парлі заявила, що Франція не вступає в гонку озброєнь і що створення нового французького "космічного командування", оголошене президентом, є головним у стратегії посилення оборонних можливостей, а не наступальних.

"Якщо ми хочемо здійснювати реальні військові дії в космосі, тоді нам потрібно розвивати здатність діяти самотужки", - сказала Парлі.

"Космічне командування", сказала Парлі, потрапить під контроль ВПС. Уряд розробить нове законодавство, щоб передати нагляд за всіма діями Франції у космосі міністерству оборони.

Офіційне створення космічного командування відбудеться 1 вересня.

Парлі описала міні-супутники, які патрулюватимуть космос з 2023 року, як "грізні маленькі детектори, які будуть очима наших найцінніших супутників". Космічна та авіаційна компанія Thales має амбіції у цій галузі, сказала вона.

Вона закликала європейських партнерів Франції працювати разом над спостереженням за космосом. "Зокрема, я розраховую, що Німеччина буде в основі космічного спостереження".

Французькі переконання у необхідності посилення оборонних можливостей у космосі посилилися, коли минулого року російський супутник намагався перехопити дані з франко-італійського супутника, які використовували армії обох країн для безпечного зв’язку. Париж назвав це "актом шпигунства".

Нагляд за французькою діяльністю у космосі наразі покладається на Французьку космічну агенцію (CNES).