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Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции, но это не "зрада"

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Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции, но это не "зрада"

Суббота, 27 июля 2019, 13:58

Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 июля, сообщает "Европейская правда".

"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в тексте постановления.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина.

Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, генеральным директором которого с декабря 2017 года является Ольга Стефанишина.

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"Это было техническое решение о ликвидации старой недействующей структуры. Ныне действующий правительственный офис продолжает работу, возможность его ликвидации даже не поднималась на заседаниях правительства", - пояснила в комментарии ЕвроПравде Ольга Стефанишина.

Напомним, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли советует создать отдельное министерство, ответственное за евроинтеграцию, а также сохранить соответствующий профильный комитет в Верховной раде.

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