Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кабмін ліквідував урядовий офіс з євроінтеграції, але це не "зрада"

Трамп пригрозив обкласти митами французьке вино

Визначено трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України

Румунія не дозволила транзит військової техніки РФ для Сербії






Кабмін ліквідував урядовий офіс з євроінтеграції, але це не "зрада"

Субота, 27 липня 2019, 13:58

Кабінет міністрів постановив ліквідувати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 липня, повідомляє "Європейська правда".

"Ліквідувати Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент з питань регіональної політики, Департамент забезпечення документообігу та контролю" - йдеться у тексті постанови.

Варто наголосити, що в даному випадку йдеться не про ліквідацію відомства віце-прем’єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну.

Зараз його функції виконує структура із дуже схожою назвою - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, генеральним директором якого з грудня 2017 року є Ольга Стефанішина.

Читайте також
Климпуш-Цинцадзе проти скорочення комітету та віцепрем'єра з євроінтеграції

"Це було технічне рішення про ліквідацію старої недіючої структури. Нині діючий урядовий офіс продовжує роботу, можливість його ліквідації навіть не піднімалася на засіданнях уряду", пояснила у коментарі  ЄвроПравді Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі радить створити окреме міністерство, відповідальне за євроінтеграцію, а також зберегти відповідний профільний комітет у Верховній раді.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua