Кабмін ліквідував урядовий офіс з євроінтеграції, але це не "зрада"

Кабінет міністрів постановив ліквідувати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 липня, повідомляє "Європейська правда".

"Ліквідувати Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент з питань регіональної політики, Департамент забезпечення документообігу та контролю" - йдеться у тексті постанови.

Варто наголосити, що в даному випадку йдеться не про ліквідацію відомства віце-прем’єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну.

Зараз його функції виконує структура із дуже схожою назвою - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, генеральним директором якого з грудня 2017 року є Ольга Стефанішина.

"Це було технічне рішення про ліквідацію старої недіючої структури. Нині діючий урядовий офіс продовжує роботу, можливість його ліквідації навіть не піднімалася на засіданнях уряду", пояснила у коментарі ЄвроПравді Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі радить створити окреме міністерство, відповідальне за євроінтеграцію, а також зберегти відповідний профільний комітет у Верховній раді.