Мінгареллі висловився за створення в Україні міністерства з євроінтеграції

Посол ЄС в Україні Хюк Мінгареллі радить створити окреме міністерство, відповідальне за євроінтеграцію, а також зберегти відповідний профільний комітет у Верховній раді.

Про це Мінгареллі сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Якщо лишити європейську інтеграцію на совісті окремих міністерств – це не працюватиме. Має бути окрема людина. Ним може бути віцепрем’єр, а може бути й впливовий міністр з питань європейської інтеграції з окремим міністерством – це, поза сумнівом, допоможе виконанню Угоди про асоціацію", - сказав посол.

Він заявив, що на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським наголосив, що для виконання Угоди про асоціацію в уряді має бути політик-важковаговик, відповідальний за європейську інтеграцію, а також вкрай корисно мати окремий комітет з питань європейської інтеграції.

"До речі, місія Європарламенту не рекомендувала Україні об’єднувати цей комітет з іншим – а навпаки, радила збільшити його роль в ухваленні рішень", - сказав він.

Раніше керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляв, що у новій Раді може не бути євроінтеграційного комітету. Пізніше він офіційно змінив позицію та запевнив, що комітет буде збережений.

Детальніше читайте в публікації: "Посол Євросоюзу: Не хочу постійно говорити в Україні "корупція, корупція, корупція".