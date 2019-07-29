Жара в Скандинавии: Норвегия и Финляндия зафиксировали температурные рекорды

Скандинавские страны в выходные столкнулись с необычно высокими температурами на фоне тепловой волны, пришедшей из Западной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В городе Лаксфорс на севере Норвегии в субботу зафиксировали температуру 35,6 градусов по Цельсию, что соответствует национальному рекорду, установленному в Несбьене в 1970 году.

Норвежский метеорологический институт также заявил, что зафиксировал "тропические ночи" в 20 различных местах на юге Норвегии, что означает, что температура держалась выше 20 градусов в течение ночи.

В соседней Швеции в городке Маркусвинса на крайнем севере зафиксировали температуру 34,8 градусов Цельсия, самый высокий показатель во всей Швеции в этом году.

"Это самая жаркая температура на крайнем севере с 1945 года и третья самая высокая температура с начала наблюдений", - заявил Йон Эрпеланд, метеоролог Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI).

В воскресенье на старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности. Впервые за 175 лет работы станции в парке Кайсаниеми столбик термометра поднялся до 33 градусов.

Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла, датирован июлем 1945 года.

Аномальная жара в Западной Европе на прошлой неделе достигла нового пика, в нескольких странах были превышены температурные рекорды.