Найстаріша метеостанція Фінляндії зафіксувала температурний рекорд

У неділю вдень на найстарішій метеорологічній станції в Гельсінкі був встановлений новий температурний рекорд у цій місцевості.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, за 175 років роботи станції в парку Кайсаніємі вперше стовпчик термометра піднявся до 33 градусів.

Попередній рекорд, 31,6 градуса тепла, датований липнем 1945 року.

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"Це вже про щось говорить, коли температурний рекорд побитий на найстарішій метеорологічної станції Фінляндії. Крім того, у багатьох країнах Європи цього літа були побиті попередні рекорди, що свідчить про зміну клімату", - прокоментував метеоролог Тоні Хеллінен.

Також на станції в районі аеропорту Малмо в Гельсінкі був встановлений рекорд. Там температура піднялася до позначки 32,1 градуса. Попередній рекорд 31,5 градуса тримався з 1972 року.

Аномальна спека в Західній Європі цього тижня досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.