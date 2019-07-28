Найстаріша метеостанція Фінляндії зафіксувала температурний рекорд
У неділю вдень на найстарішій метеорологічній станції в Гельсінкі був встановлений новий температурний рекорд у цій місцевості.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, за 175 років роботи станції в парку Кайсаніємі вперше стовпчик термометра піднявся до 33 градусів.
Попередній рекорд, 31,6 градуса тепла, датований липнем 1945 року.
"Це вже про щось говорить, коли температурний рекорд побитий на найстарішій метеорологічної станції Фінляндії. Крім того, у багатьох країнах Європи цього літа були побиті попередні рекорди, що свідчить про зміну клімату", - прокоментував метеоролог Тоні Хеллінен.
Також на станції в районі аеропорту Малмо в Гельсінкі був встановлений рекорд. Там температура піднялася до позначки 32,1 градуса. Попередній рекорд 31,5 градуса тримався з 1972 року.
Аномальна спека в Західній Європі цього тижня досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.