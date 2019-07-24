Скандал с Cambridge Analytica: Facebook в США оштрафовали на $5 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение конфиденциальности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Причина - события 2018 года, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн ​​пользователей соцсети без их ведома.

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Штраф является самым крупным из тех, которые когда-либо Федеральная торговая комиссия взимала с технологической компании.

По решению регулятора основатель Facebook Марк Цукерберг должен будет лично подтвердить, что его компания выполняет требования конфиденциальности данных.

Если Цукерберг предоставит ложную отчетность, против него может быть применена административная или уголовная ответственность.

Facebook уже заплатил 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.

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Регулятор по вопросам конфиденциальности данных в Италии также оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica - агентство, которое использовало персональные данные людей, чтобы влиять на избирателей во время президентских выборов в США 2016 года.