Комитет Сената США на следующей неделе проголосует по санкциям против "Северного потока-2"

Комитет Сената США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидалось, что комитет по международным делам Сената рассмотрит этот законопроект на деловой встрече 25 июля, но его председатель, сенатор-республиканец Джим Риш, заявил, что согласился на просьбу одного из членов отсрочить рассмотрение проекта "Закона о защите энергетической безопасности Европы".

Законопроект, зарегистрированный республиканским сенатором Тедом Крузом, отражает беспокойство некоторых законодателей касаемо влияния России в Европе. Документ должен пройти как Сенат, так и Палату представителей и быть подписанным президентом Дональдом Трампом, чтобы стать законом.

Планируется, что ограничительные меры будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, владеющие этими судами.

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Речь идет в частности о двух компаниях, заключивших контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.

Предлагается также усиливать давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по "Северному потоку-2": Uniper и Wintershall из Германии, британско-нидерландский Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

Владельцам компаний и транспорта предлагают запретить въезд в США и заморозить их активы.