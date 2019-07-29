Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Датская задержка грозит прогрессу "Северного потока-2" – СМИ

США насторожены относительно некоторых шагов новой власти Украины – Чалый

В Литве назвали цену "отключения" Балтии от энергосетей РФ

Великобритания введет прямое правление в Северной Ирландии в случае выхода из ЕС без соглашения






Польша: обсуждается возможность назначения посла генсека ООН по Украине

Понедельник, 29 июля 2019, 18:41

Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины до сих пор обсуждается.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Пока это не принято, но эта дискуссия продолжается. Украинская власть была благодарна за это предложение", - сказал Чапутович.

По его словам, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов в урегулировании российско-украинского конфликта.

"Россия не выполняет Минские соглашения. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о расширении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть удачным решением, ведь мы сейчас наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы", - отметил он.

"Мы имеем определенную динамику политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - добавил Чапутович.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ООН
powered by lun.ua