Польша: обсуждается возможность назначения посла генсека ООН по Украине

Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины до сих пор обсуждается.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Пока это не принято, но эта дискуссия продолжается. Украинская власть была благодарна за это предложение", - сказал Чапутович.

По его словам, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов в урегулировании российско-украинского конфликта.

"Россия не выполняет Минские соглашения. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о расширении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть удачным решением, ведь мы сейчас наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы", - отметил он.

"Мы имеем определенную динамику политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - добавил Чапутович.