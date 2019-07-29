Польща: обговорюється можливість призначення посла генсека ООН з питань України

Пропозицію Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України досі обговорюють.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.

"Наразі це не схвалено, але ця дискусія триває. Українська влада була вдячна за цю пропозицію", - сказав Чапутович.

За його словами, нормандський формат не приніс задовільних результатів у врегулюванні російсько-українського конфлікту.

"Росія не виконує Мінські угоди. Можливо, варто розглянути пропозицію президента України про розширення нормандського формату, наприклад, на США та Велику Британію. Це може бути вдалим рішенням, адже ми зараз спостерігаємо блокаду та відсутність перспективи", - зазначив він.

"Маємо певну динаміку політичного процесу в Україні. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського та його партії щодо реформування держави та забезпечення миру", - додав Чапутович.