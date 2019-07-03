РФ угрожает неуплатой большей части долга Совету Европы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ может не платить долг Совету Европы за часть 2017 и 2018 год, поскольку тогда делегация не принимала участия в работе ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

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Пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген ранее сообщил, что РФ перечислила весь взнос за текущий год - около 33 миллионов евро - на счета Совета Европы.

Он выразил уверенность, что РФ погасит долги за 2017 и 2018 годы, которые составляют 55 млн евро плюс проценты.

Как сообщалось, на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

В ответ на это в РФ назвали решение ПАСЕ первым шагом к признанию Крыма российским.