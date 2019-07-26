Премьер Польши указал новой главе Еврокомиссии на риск перемещения рабочих мест в Украину

Правила ЕС создают в польской промышленности ситуацию, которая грозит перемещением рабочих мест, например, в Украину, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Моравецкий отметил, что во время переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен обсудил сложные темы, такие как миграция и торговая политика.

"Здесь протекционизм со стороны больших - как сказала председатель - континентов, то есть Китая, Соединенных Штатов, конечно же, и растущая сила Индии. Это наши партнеры, но прежде всего мы должны заботиться о нашем задворье, о польских рабочих местах", - сказал он.

Моравецкий добавил, что в беседе с фон дер Ляен приводил пример польских сталелитейных заводов. "Как должны справляться польские предприятия тяжелой промышленности, даже если они современные, если, например, за одну тонну стали платят 45 евро, чего не платит китайский, индийский или российский экспортер в Евросоюз?" - спросил глава правительства.

По его мнению, такая ситуация является "крайне несправедливой" и угрожает "делокализацией", то есть перемещением рабочих мест из Польши, например, в Украину.

"Мы этого не хотим, мы хотим, чтобы рабочие места, которые создались у нас, оставались здесь, чтобы работники зарабатывали больше и больше денег", - сказал премьер.

Моравецкий также сказал, что новая руководительница Еврокомиссии "очень реалистично настроена по вопросу, связанному с агрессивной политикой России".