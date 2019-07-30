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Зеленский поедет на Генассамблею ООН в сентябре

Вторник, 30 июля 2019, 17:15

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение выступить на Генеральной Ассамблее ООН, очередная сессия которой состоится в Нью-Йорке во второй половине сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подтверждаем информацию об участии президента Владимира Зеленского в Генассамблее ООН, в настоящее время планируем визит", - заявили в Офисе президента.

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17 сентября 2019 года в Нью-Йорке начнется очередная семьдесят четвёртая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

24 сентября в рамках Генассамблеи стартуют общие прения.

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