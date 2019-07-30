Зеленський поїде на Генасамблею ООН у вересні
Вівторок, 30 липня 2019, 17:15
Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення виступити на Генеральній Асамблеї ООН, чергова сесія якої відбудеться в Нью-Йорку в другій половині вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Підтверджуємо інформацію про участь президента Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН, у цей час плануємо візит", - заявили в Офісі президента.
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17 вересня 2019 року в Нью-Йорку почнеться чергова 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН.
24 вересня в рамках Генасамблеї стартують загальні дебати.
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