Германия привлекла к ответственности дипломатов за "лайки" неприемлемых твиттов

МИД Германии заявил, что ввел новые принципы работы в социальных медиа и применил меры дисциплинарного воздействия к дипломатическому персоналу миссии страны на палестинских территориях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Министерство иностранных дел Германии начало расследование после того как выяснилось, что Twitter-аккаунт миссии страны на палестинских территориях ставил "лайки" антиизраильским сообщениям.

Министерство иностранных дел заявило во вторник, что 10 человек имели доступ к аккаунту, и непонятно, кто ставил "лайки". Министерство заявляет, что аккаунт не был защищен от посторонних пользователей.

Руководитель офиса Германии в Рамалле Кристиан Клагес и другие были привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении. Основы работы в социальных сетях, разосланные на все дипломатические должности, разъясняют, что "даже "лайки" понимаются как выражение мысли немецкого правительства", и теперь они нуждаются в одобрении двух человек.

В немецком МИД "категорически" отмежевались от "лайков" и назвали их "неприемлемыми".